رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"

قال رئيس الاركان : "لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة ".

وأضاف: "لسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم".

وتابع قائلاً: "يجب الاستعداد لايام عديدة من القتال، نحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية، واستعدادات هجومية متواصلة في موجهات من ، وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية".