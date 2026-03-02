تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بلاسخارت: لا مبرر للمقامرة باستقرار البلد ومستقبله
Lebanon 24
02-03-2026
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان
جانين هينيس بلاسخارت
على منصة "أكس":
"ضبط النفس ليس ضعفاً، بل انه حكمة. لا مبرر للمقامرة باستقرار البلد ومستقبله".
تابع
