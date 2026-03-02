الامن "نام" على "حرير التطمينات"

قبل ساعات قليلة جدا من اطلاق " " صواريخه على اسرائيل، كان مصدر أمني رفيع المستوى في جو تطمينات تلقاها من "حزب الله" بعدم التدخل في الشأن الايراني وتوريط .

وقال المصدر الامني الرفيع المستوى : "بالرغم مما صدر عن أمين عام حزب الله الشيخ نعيم بأن الحزب سيقوم بواجبه للتصدي للعدوان، وبالرغم من دعوة "الحزب" إلى حاشدة في الضاحية الجنوبية تنديداً بمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، إلا أن كل التضامن والإسناد سيبقى في إطاره الكلامي والخطابي والاحتجاجات الشعبية، لا أكثر ولا أقل، ولن يقوم "حزب الله" بأي عمل عسكري يورّط من خلاله لبنان، وذلك لمعرفته المسبقة أنه مرفوض من شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وأنه سيجلب الويلات على بيئته ولبنان على حد سواء".

وبعد اطلاق الصواريخ والغارات الاسرائيلية العنيفة والكثيفة، غاب المصدر الامني الرفيع المستوى عن السمع ولم يعد يرد على الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها.

Advertisement