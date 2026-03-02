مجموعة من الشبان حاولت قطع الطريق عند مدخل عرسال.. والقوى الأمنية تتدخل

عمدت مجموعة من الشبان على قطع الطريق عند مدخل بلدة لمنع دخول اشخاص من خارج البلدة جراء الهلع من تردي الأوضاع بسبب التطورات الأمنية الأخيرة، فتدخلت القوى الأمنية على الفور وعملت على واعادت الأمور إلى طبيعتها، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement