"ما بدنا حرب"… أصوات من الجنوب تعترض على التصعيد

لوحِظ في الساعات الأخيرة أنّ عددًا كبيرا من الأهالي، خصوصًا من أبناء الطائفة الذين نزحوا من قرى في باتجاه مناطق أكثر أمانًا بعد التي استهدفت بلداتهم، كتبوا عبر مجموعات " " وصفحات التواصل الاجتماعي عبارات تعبّر عن رفضهم للتصعيد، أبرزها: " حرب بدنا نعيش ببيوتنا مرتاحين".

وتشير هذه المنشورات، وفق ما تم تداوله، إلى وجود اعتراض لدى شريحة من الأهالي على استمرار ما يُعرف بـ"حرب الإسناد"، في ظل الخوف من توسّع الغارات واستهداف القرى الجنوبية بشكل مكثف اكثر مما جرى حتى الان.

