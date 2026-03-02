تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الهيئة اللبنانية للعقارات: لتجنيب لبنان اي ضربات عسكرية جديد

Lebanon 24
02-03-2026 | 01:30
A-
A+
الهيئة اللبنانية للعقارات: لتجنيب لبنان اي ضربات عسكرية جديد
الهيئة اللبنانية للعقارات: لتجنيب لبنان اي ضربات عسكرية جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت  الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، انها  "تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة وما يحمله الأفق من احتمالات خطيرة"،  مؤكدة أنّ "الواجب الوطني والأخلاقي يقتضي التحلّي بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية، وتجنيب لبنان أي حرب أو ضربات عسكرية جديدة، لما لذلك من تداعيات كارثية على الإنسان والحجر معًا".



وقالت:"لقد بات من الواضح أنّ البنية العمرانية في لبنان لم تعد تحتمل صدمات إضافية. فعدد كبير من الأبنية متصدّع، متهالك، أو مهدّد بالسقوط، ولم نتعافَ بعد من تداعيات حرب العام 2024، لا عمرانيًا ولا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وما زال اللبنانيون يعيشون تحت وطأة مسلسل انهيار المباني، فيما مشاهد (ماتهزني واقف على شوار) لم تعد مجرد تعبير شعبي، بل تحوّلت إلى واقع يومي يعكس هشاشة الواقع الإنشائي وخطورة الاستهتار بسلامة الناس".



تابعت:"إنّ الأخطر من ذلك أنّ لبنان يفتقر اليوم إلى أماكن آمنة وملاجئ مجهّزة لحماية المواطنين في حال وقوع أي تصعيد. فلا بنية تحتية قادرة على استيعاب الكوارث، ولا منظومة طوارئ مؤهلة لاحتواء تداعيات حرب جديدة. وأي مغامرة غير محسوبة ستكون ثمنها أرواح الأبرياء، وتشريد العائلات، وتدمير ما تبقى من بيوت وأملاك ومعظمها لم يتم  معالجتها واي اهتزاز سوف ينقلنا الى الموت المحتم".



واشارت الى ان "السلامة العامة وأرواح الناس ليست بازارًا سياسيًا، ولا ورقة ضغط، ولا ساحة لتصفية الحسابات. إنّها مسؤولية وطنية عليا، وأمانة في أعناق الجميع. وأي تصرّف عشوائي أو قرار متسرّع قد يدفع اللبنانيون ثمنه دمًا ودموعًا وفقدانًا لمأوى يضمّهم".



وناشدت المعنيين "تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، واعتماد لغة العقل والحوار، وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر. كما نتوجّه بنداء صريح إلى الدول العظمى والمجتمع الدولي للعمل الجاد على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وتجنيبه أن يكون ساحة حرب بالوكالة، وذلك تفاديًا لحقن الدماء ومنعًا لموجات جديدة من التشريد والدمار".



وسألت:"ألا يكفينا ما نعيشه من أزمات اجتماعية واقتصادية ومعيشية وإنسانية خانقة؟ ألا يكفي شعبٌ أنهكته الأزمات، وتآكلت قدرته على الصمود، وتراجع مستوى حياته إلى حدود غير مسبوقة؟".



وختمت:" لبنان اليوم بحاجة إلى استقرار يحمي أبناءه، لا إلى نار تلتهم ما تبقّى من أمل.

بحاجة إلى إعادة إعمار الإنسان قبل الحجر، وإلى ترميم الثقة قبل الجدران. فلنحفظ أرواح الناس، ولنصن بيوتهم، ولنضع إنسان لبنان فوق كل اعتبار، فالحياة حق، والكرامة حق، والسلام ضرورة وجودية لا ترفًا سياسيًا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الهيئة اللبنانية للعقارات": لتكن حادثة انهيار المبنى في القبة عبرة لكل المسؤولين والمواطنين
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإجراء مسح شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضررة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات تحذّر من مخاطر التركيب العشوائي للطاقة الشمسية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

اللبنانية

العمران

الكوارث

الحكمة

بازار

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:11 | 2026-03-02
Lebanon24
04:40 | 2026-03-02
Lebanon24
04:37 | 2026-03-02
Lebanon24
04:34 | 2026-03-02
Lebanon24
04:34 | 2026-03-02
Lebanon24
04:33 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24