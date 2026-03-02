حواط: المطلوب من مجلس الوزراء قرار بحل "حزب الله" وإحالة المسؤولين فيه إلى القضاء

كتب النائب زياد حواط على موقع "إكس":

"بعدما انفرد للمرة الثانية بقرار إسناد متهوّر خلافاً لما تقتضيه مصلحة واللبنانيين، وبعدما قرّر بعيداً من أي مسؤولية وطنية تعريض لبنان لمخاطر كبيرة وقدّم مصلحة النظام على مصلحة لبنان، وبعدما خالف للمرة الألف والقوانين وإرادة غالبية اللبنانيين، لم تعد المواقف الرمادية والإكتفاء بالإدانة حلاً. المطلوب من قرار بحل حزب الله وإحالة المسؤولين فيه إلى . أما أهلنا في الطائفة ، فلهم منا كل المحبة والإحتضان".