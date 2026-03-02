تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
لبنان

نديم الجميّل: هذا هو البيان الذي ينتظره اللبنانيون من حكومتهم

Lebanon 24
02-03-2026 | 02:17
نديم الجميّل: هذا هو البيان الذي ينتظره اللبنانيون من حكومتهم
نديم الجميّل: هذا هو البيان الذي ينتظره اللبنانيون من حكومتهم photos 0
كتب النائب نديم الجميّل على منصة "إكس":
 
"إنّ مجلس الوزراء، بعد اطّلاعه على تداعيات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، وما تبيّن من تورّط "حزب الله" في هذه الأعمال بما عرّض أمن لبنان واللبنانيين واستقرارهما لمخاطر جسيمة، يقرّر ما يلي: أولًا: حلّ تنظيم "حزب الله". ثانيًا: إقفال مكاتبه ومراكزه ومؤسساته. ثالثًا: مصادرة أمواله وموجوداته لصالح الدولة اللبنانية. رابعًا: إحالة المسؤولين عنه إلى القضاء المختص لملاحقتهم وفقًا للقانون. خامسًا: تكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ هذا القرار فورًا. هذا هو البيان الذي ينتظره اللبنانيون من حكومتهم".
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
