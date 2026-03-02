البراكس: مخزون المحروقات متوفر

طمأن رئيس نقابة اصحاب في عبر منصة اكس جميع اللبنانيين بأن مخزون المحروقات متوفر في الاسواق المحلية وبكميات كافية وان عمليات التسليم من مستودعات الشركات المستوردة الى الموزعين والمحطات يسير بشكل طبيعي ومنذ الصباح الباكر، متمنياً من الجميع التعامل مع تعبئة خزانات سياراتهم من المحطات بوتيرة عادية جدا".

