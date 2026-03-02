افرام: بعملهم هذا أعطوا الحجة لاجتياح جنوب لبنان وربما خسارته

كتب النائب على منصة "إكس":

"ما حدث لا يُقبَل ولا يُبرَّر تحت أي ذريعة. إنّه فعلٌ مقصود يشكّل إجرامًا موصوفًا وتحدّيًا سافرًا للدولة واستخفافًا بإرادة اللبنانيين. هو تمرّدٌ على والمؤسّسات، وانقلابٌ على السيادة وحقّ اللبنانيين في أن تُصان مصالحهم. المطلوب فوراً موقفٌ كبير وحازم: أن تستعيد الدولة قرارها ممّن قدّم مصلحة مصلحة ، وأن تؤكّد احتكارها الحصريّ للسيادة وتضع حدًّا لأي تمرّد. الآن، قبل فوات الأوان. ‏أمام التاريخ أقول: بعملهم هذا أعطوا الحجة لاجتياح وربما خسارته".