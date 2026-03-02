مقترح آلية تعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية لإدارة مراكز الإيواء في المدارس الرسمية

وضعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي مقترح آلية تعاون بينهما لإدارة مراكز الإيواء في المدارس الرسمية، نص على الآتي:



أولًا: الإطار العام



انطلاقًا من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ، وبهدف ضمان إدارة فعّالة ومنسّقة لمراكز الإيواء المعتمدة في المدارس الرسمية، يُقترح اعتماد آلية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات بين:



* (مديري المدارس الرسمية)



* وزارة الشؤون الاجتماعية (عبر ممثليها وفرقها الميدانية)



على أن يقوم التعاون على مبدأ فصل الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالمبنى والتجهيزات عن إدارة شؤون والحياة اليومية داخل المركز، مع الحفاظ على التنسيق الدائم بين الطرفين.



ثانيًا: دور مدير المدرسة الرسمية (وزارة التربية)



يقتصر دور مدير المدرسة على الجوانب اللوجستية والهندسية والإدارية المرتبطة بالمبنى، وذلك على النحو التالي:



1. المحافظة على مبنى المدرسة وتجهيزاته ومفروشاته ومحتوياته.



2. الإشراف على الجوانب اللوجستية المرتبطة بالبناء (كهرباء، مياه، صيانة عامة).



3. الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة التربية قبل تنفيذ أي تعديلات أو إضافات على المبنى، بما في ذلك:



o تقسيم الغرف أو تعديلها.



o إضافة حمّامات أو أماكن استحمام.



o تركيب أنظمة طاقة شمسية أو مصادر طاقة بديلة.



o أي أعمال إنشائية أو تقنية أخرى.



4. التنسيق مع ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان الحفاظ على سلامة المبنى والممتلكات.



5. تنظيم الأنشطة التربوية والتعليمية للأطفال النازحين في حال دعت الحاجة.



6. التواصل مع البلديات والاجهزة الأمنية في كل ما يتعلق بأمور الامن والحماية، تأمين جمع النفايات،الخ



لا يدخل ضمن صلاحيات مدير المدرسة:



* إدارة الحياة اليومية للنازحين داخل المركز.



* استلام أو توزيع المساعدات، اوتنظيم الأنشطة الاجتماعية او انشطة الحماية أو الإشراف عليها.



* معالجة الشكاوى أو الاجتماعية أو الحمائية.



ثالثًا: دور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية (الفريق الميداني)



يتولى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة أوضاع النازحين داخل مراكز الإيواء، وفقًا لما يلي:



ادارة شؤون النازحين



* رصد وتحديث أعداد النازحين واحتياجات المراكز بشكل يومي ورفع التقارير إلى منسقي الأقضية



* تزويد غرف العمليات بالمعلومات الدقيقة والمحدثة.



التنسيق مع إدارة المدرسة



* التنسيق الدائم مع مدير المدرسة للحفاظ على المبنى والممتلكات والتجهيزات.



تنظيم الأنشطة داخل المركز، إدارة المساعدات والربط بالخدمات الخارجية



* التنسيق والإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة (الجهة المنفذة، نوع النشاط، الفئة المستهدفة، خطة العمل، الجدول الزمني).



* استلام المساعدات العينية، والمساهمة في ضمان وصول الخدمات والتوزيع العادل وفق معايير الحاجة والأولوية



* ربط النازحين بالخدمات الاجتماعية والنفسية المتاحة وفق خريطة الموارد.



الحماية والدعم النفسي الاجتماعي



* تخصيص مساحة آمنة للاستماع إلى حاجات الأفراد.



* رصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الفئات الهشة (الأطفال، النساء، الفتيات، كبار السن، الأشخاص ذوو الإعاقة…).



* الإحالة الآمنة حسب الاختصاص إلى فرق الوزارة المعنية (حماية الطفل، حماية المرأة، وغيرها) وفق المسارات المعتمدة مركزياً.



* تنفيذ برامج الدعم النفسي الاجتماعي وادارة الحالات المتخصصة داخل المراكز.



إدارة الحياة اليومية داخل المركز



* تقديم الإرشاد والتوجيه لتحسين نوعية الحياة داخل المركز بما يضمن السلامة والأمن.



* متابعة الشكاوى والاحتياجات اليومية والعمل على إيجاد حلول بالتعاون مع المنسقين.



* تنظيم جولات العيادات الصحية النقالة داخل المراكز.



إدارة الإخلاء



* إدارة عمليات إخلاء مراكز الإيواء بعد وقف إطلاق النار.



رابعًا: آلية التنسيق



1. اجتماع تنسيقي بين ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ومدير المدرسة.



2. توثيق أي أعمال تعديل أو صيانة بموافقة خطية من وزارة التربية.



3. اعتماد قناة اتصال واضحة بين الوزارتين عبر منسقي الأقضية والمحافظات.



4. الالتزام بمبدأ وحدة المرجعية الإدارية داخل المركز:



o شؤون المبنى والتجهيزات ← وزارة التربية.



o شؤون النازحين والإدارة الاجتماعية والإنسانية ← وزارة الشؤون الاجتماعية.



خامسًا: الهدف من هذا التنظيم



* منع تضارب الصلاحيات.



* حماية المباني الرسمية وموجوداتها.



* ضمان إدارة مهنية وموحّدة لشؤون النازحين.



* تعزيز المساءلة والشفافية في إدارة المساعدات والخدمات.



* تحسين بيئة العيش داخل مراكز الإيواء بما يحفظ الكرامة الإنسانية.

