رازي الحاج: التفتيش عن مطلقي الصواريخ لا يكفي

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور على منصة "إكس":

"التفتيش عن مطلقي الصواريخ لا يكفي. تبنى إطلاق الصواريخ وتمرّد على قرار الدولة. حلّ ميليشيا حزب الله وحظره ومحاسبة قيادته هو أقلّ ما يمكن أن تقوم به الحكومة اليوم".