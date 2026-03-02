تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرافعي تترأس اجتماعا لخلية إدارة الكوارث في طرابلس لبحث تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال النازحين

Lebanon 24
02-03-2026 | 02:56
الرافعي تترأس اجتماعا لخلية إدارة الكوارث في طرابلس لبحث تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال النازحين
تترأس محافظ الشمال بالإنابة الأستاذة إيمان الرافعي، في هذه الاثناء، اجتماعا لخلية لجنة إدارة الكوارث والأزمات في قاعة الاستقلال في طرابلس، لبحث آلية تجهيز المدارس واستعدادها لاستقبال النازحين اللبنانيين الذين غادروا منازلهم في الضاحية الجنوبية والجنوب.

 



كما تم منذ صباح الباكر تفعيل عرفة العمليات بناء لتوجيه وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار.
مواضيع ذات صلة
الرافعي طالبت بضبط ظاهرة اطلاق الاسهم النارية خلال شهر رمضان.. وترأست إجتماعاً لخلية إدارة الكوارث في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في سرايا طرابلس لبحث آلية إخلاء المباني المتصدعة ودعم الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يترأس إجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24