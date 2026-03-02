الخازن: زجّ لبنان بما يحصل في المنطقة ضربٌ من الجنون

كتب النائب على منصة "اكس":

"زجّ بما يحصل في المنطقة هو ضربٌ من الجنون. لبنان لم يعد يحتمل مغامرات جديدة ولا أثمانًا إضافية تُدفع من دم الناس وأرزاقهم. أي ذنب اقترفته تلك الناس التي هربت ليلًا من بيوتها لتعيش القلق والتشرّد وفقدان الأمان؟ بلدنا يستحق الاستقرار والسلام بعيدًا من صراعات الآخرين. اللهم احمِ لبنان وأبناءه، ودول التي لم ترحمها الحرب".