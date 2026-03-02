صائب سلام: نرفض إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل خارج إطار قرار الدولة

اكد في تصريح رفضه "استهداف المدنيين في أو في أي مكان"، واعتبر ان "أي قصف إسرائيلي يطال الأبرياء هو انتهاك للقانون الدولي ولأبسط القيم الإنسانية فحماية المدنيين ليست تفصيلاً، بل هي المعيار الأخلاقي لأي موقف".











تابع: "في الوقت نفسه، لا يمكن القبول بأن يُزَجّ لبنان في مواجهة عسكرية من خلال إطلاق الصواريخ على خارج إطار قرار الدولة ومؤسساتها الدستورية. قرار السلم والحرب ليس قرار فئة أو حزب، بل قرار وطن".











ختم: "أهلنا لا يحتملون حرباً جديدة. اقتصادنا منهك، ومجتمعنا متعب، ومستقبل أولادنا ليس مادة للمغامرات أو لحسابات إقليمية. حمى الله لبنان".

