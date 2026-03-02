تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز المنزلي: لتسريع إصدار شهادات الكيل تجنبا لأي نقص

Lebanon 24
02-03-2026 | 03:19
نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز المنزلي: لتسريع إصدار شهادات الكيل تجنبا لأي نقص
عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب انطوان يمين،للبحث في المستجدات المتعلقة بآلية إصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز، في ضوء الإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.



وناشد يمين وزير الاقتصاد عامر البساط والمدير العام الدكتور محمد أبو حيدر "أخذ الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بعين الاعتبار، لا سيما من الناحية اللوجستية المرتبطة بتأمين مادة الغاز المنزلي للمعامل والمستهلكين"، وأوضح أن "الإجراءات المستحدثة الخاصة بإصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز تعرقل حاليا عملية تحميل البضائع من المستودعات، رغم أن الشهادات الأساسية مودعة لدى الوزارة، وقد تم الكشف الميداني على الصهاريج والأختام وفق الأصول. إلا أن عدم استلام شهادة كيل حديثة وصالحة يحول دون تمكين المعامل من تحميل الكميات اللازمة، ما يهدد بانعكاسات سلبية على توافر المادة في الأسواق".



وتابع:"لذلك، توجهت النقابة بكتاب رسمي إلى وزير الاقتصاد، طالبة الإيعاز إلى الجهات المعنية لتسهيل وتسريع إصدار شهادات الكيل، بما يضمن استمرارية العمل في المعامل وتأمين مادة الغاز للمراكز وتوزيعها على المستهلكين، تجنبا لأي أزمة محتملة أو نقص في الأسواق في ظل الظروف الراهنة".



وختم مؤكدا "حرص النقابة على التعاون الكامل مع الوزارة والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، آملا الاستجابة السريعة لما فيه مصلحة المواطنين واستقرار السوق".
لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد

محمد أبو حيدر

وزير الاقتصاد

المدير العام

الدكتور محمد

عامر البساط

أبو حيدر

رئاسة ال

