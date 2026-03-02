تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز المنزلي: لتسريع إصدار شهادات الكيل تجنبا لأي نقص
Lebanon 24
02-03-2026
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة
الغاز
المنزلي في
لبنان
اجتماعا برئاسة النقيب انطوان يمين،للبحث في المستجدات المتعلقة بآلية إصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز، في ضوء الإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل
وزارة الاقتصاد
.
وناشد يمين
وزير الاقتصاد
عامر البساط
والمدير العام الدكتور
محمد أبو حيدر
"أخذ الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بعين الاعتبار، لا سيما من الناحية اللوجستية المرتبطة بتأمين مادة الغاز المنزلي للمعامل والمستهلكين"، وأوضح أن "الإجراءات المستحدثة الخاصة بإصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز تعرقل حاليا عملية تحميل البضائع من المستودعات، رغم أن الشهادات الأساسية مودعة لدى الوزارة، وقد تم الكشف الميداني على الصهاريج والأختام وفق الأصول. إلا أن عدم استلام شهادة كيل حديثة وصالحة يحول دون تمكين المعامل من تحميل الكميات اللازمة، ما يهدد بانعكاسات سلبية على توافر المادة في الأسواق".
وتابع:"لذلك، توجهت النقابة بكتاب رسمي إلى وزير الاقتصاد، طالبة الإيعاز إلى الجهات المعنية لتسهيل وتسريع إصدار شهادات الكيل، بما يضمن استمرارية العمل في المعامل وتأمين مادة الغاز للمراكز وتوزيعها على المستهلكين، تجنبا لأي أزمة محتملة أو نقص في الأسواق في ظل الظروف الراهنة".
وختم مؤكدا "حرص النقابة على التعاون الكامل مع الوزارة والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، آملا الاستجابة السريعة لما فيه مصلحة المواطنين واستقرار السوق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة الغاز تدعو معامل التعبئة للالتزام بالموزعين الرسميين فقط
Lebanon 24
نقابة الغاز تدعو معامل التعبئة للالتزام بالموزعين الرسميين فقط
02/03/2026 14:06:00
02/03/2026 14:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
02/03/2026 14:06:00
02/03/2026 14:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُلزم طليقها بدفع نفقات أجرة عاملة منزلية لنجليها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُلزم طليقها بدفع نفقات أجرة عاملة منزلية لنجليها (صورة)
02/03/2026 14:06:00
02/03/2026 14:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين: زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات انتهى
Lebanon 24
نقابة المالكين: زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات انتهى
02/03/2026 14:06:00
02/03/2026 14:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزارة الاقتصاد
محمد أبو حيدر
وزير الاقتصاد
المدير العام
الدكتور محمد
عامر البساط
أبو حيدر
رئاسة ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه
Lebanon 24
مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه
06:05 | 2026-03-02
02/03/2026 06:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام أدانوا زج "حزب الله" للبنان في الحرب
Lebanon 24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام أدانوا زج "حزب الله" للبنان في الحرب
05:41 | 2026-03-02
02/03/2026 05:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
01:11 | 2026-03-02
02/03/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ما موقف بري من قرارات الحكومة؟
Lebanon 24
ما موقف بري من قرارات الحكومة؟
06:58 | 2026-03-02
02/03/2026 06:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
06:05 | 2026-03-02
مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه
05:41 | 2026-03-02
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام أدانوا زج "حزب الله" للبنان في الحرب
01:11 | 2026-03-02
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
07:01 | 2026-03-02
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
06:58 | 2026-03-02
ما موقف بري من قرارات الحكومة؟
06:56 | 2026-03-02
تحذير إسرائيلي جديد: "القصف سيطال القرض الحسن"
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 14:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 14:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 14:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24