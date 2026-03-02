بيان تحذيري من الأمن العام إلى المواطنين

صدر عن مكتب شوؤن الاعلام في البيان الآتي:



"في سياق المتابعة التقنية لنشاط التطبيقات المشبوهة تبين وجود تطبيق باسم لعبة (غرفة ونص) مستخدم من قبل عدد من اللبنانيين ومدرج على متاجر التطبيقات للهواتف التي تستخدم نظامي IOS و وهذا التطبيق تم تطويره من فريق التطوير في شركة " PARTY POOPERS " وهي برامج مخصص للأجهزة الهاتفية مقرها تل ابيب كما ان تطبيق ( غرفة ونص ٢) تم تحديثه بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ ويوجد نسخة منه باللغة .



خلال التوسع بالبحث عن تطبيقات إضافية عائدة الشركة "PARTY POOPERS" الإسرائيلية على نظامي IOS و ANDROID تبين وجود التطبيقات التالية:



Room and a half survivor



Arcade heaven



Kitchen swipe



غرفة ونص 2 .



Roadbusters- Mini games party



Redgunnig hoo



Room and a half



لذا تحذر العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات المشار اليها اعلاه واي تطبيقات او العاب تابعة للعدو من اجل حماية معلوماتهم وخصوصياتهم".

