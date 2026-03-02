تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شيخ العقل تواصل مع الرؤساء الثلاثة واتصل بجنبلاط

Lebanon 24
02-03-2026 | 03:33
شيخ العقل تواصل مع الرؤساء الثلاثة واتصل بجنبلاط
صدر عن المكتب الاعلامي لمشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز البيان الآتي:

"بالتشاور بين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى والاستاذ وليد بك جنبلاط، وبتواصله مع كل من  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، و البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب، يعلن شيخ العقل عن إلغاء الافطار السنوي الذي كان مقرّرا غروب يوم الجمعة في 6 آذار الحالي في دار الطائفة، وذلك بالنظر لحالة الحرب المستجدّة في المنطقة وتطورات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تزامنا مع اجواء عدم الاستقرار، حرصاً على السلامة العامة والتزام الترقب والهدوء في هذه المرحلة الدقيقة. 

 وعليه، يتقدم سماحته بوافر التقدير والاحترام، من صاحب الفخامة، وأصحاب الدولة والغبطة والسماحة والمعالي والسعادة، وجميع المدعوين الكرام، الذين سبق وأكدوا حضورهم ولبّوا الدعوات خلال السنوات الماضية، آملا انتهاء الأزمة واستتباب الأمن والاطمئنان في بلادنا وفي البلدان الشقيقة وسائر المنطقة".
