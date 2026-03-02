شيخ العقل تواصل مع الرؤساء الثلاثة واتصل بجنبلاط

صدر عن المكتب الاعلامي لمشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز البيان الآتي:



"بالتشاور بين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى والاستاذ وليد بك جنبلاط، وبتواصله مع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب الاستاذ ، ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، و البطريرك الماروني الكاردينال ، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب، يعلن شيخ العقل عن إلغاء الافطار السنوي الذي كان مقرّرا غروب يوم الجمعة في 6 آذار الحالي في دار الطائفة، وذلك بالنظر لحالة الحرب المستجدّة في المنطقة وتطورات الاعتداءات على ، تزامنا مع اجواء عدم الاستقرار، حرصاً على السلامة العامة والتزام الترقب والهدوء في هذه المرحلة الدقيقة.



وعليه، يتقدم سماحته بوافر التقدير والاحترام، من صاحب الفخامة، وأصحاب الدولة والغبطة والسماحة والمعالي والسعادة، وجميع المدعوين الكرام، الذين سبق وأكدوا حضورهم ولبّوا الدعوات خلال السنوات الماضية، آملا انتهاء الأزمة واستتباب الأمن والاطمئنان في بلادنا وفي البلدان الشقيقة وسائر المنطقة".

