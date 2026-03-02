تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"المبرات" نعت محمد رضا فضل الله: قامة فكرية نذرت حياتها لبناء العقول
Lebanon 24
02-03-2026
|
03:35
نعت جمعية المبرات الخيرية رئيس جامعة العلوم والآداب
اللبنانية
(USAL) الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، وقالت في بيان:"بقلوبٍ يعتصرها الألم، ونفوسٍ صابرة محتسبة، ننعى اليكم
شهيد
العلم
والتربية المربي
الجليل
الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، رئيس جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL)، القامة الفكرية التي نذرت حياتها لبناء العقول، ونجل آية الله العظمى السيد عبد الرؤوف فضل الله وشقيق المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله والعلامة الراحل السيد محمد
علي فضل الله
، والعلامة الراحل السيد محمد جواد فضل الله والمدير العام للجمعية الدكتور محمد باقر فضل الله، والذي ارتقى شهيدا مظلوماً مع زوجته الفاضلة السيدة فاطمة السيد
علي الحكيم
، بعدما طالتهما يد الغدر الصهيونية وهم في سكينة بيوتهم، أثناء العدوان الصهيوني الآثم على الضاحية الجنوبية. تجري مراسم الدفن في روضة الشهيدين-الغبيري الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم".
ختمت:"سلامٌ على روحهما التي عرجت من ديارها الفانية إلى جنات الخلد، وتغمدهما الله بواسع رحمته، وسكب السكينة على قلوب فاقديهما، وحشرهما مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً".
