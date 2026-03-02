عشرات الغارات.. اسرائيل تواصل اعتداءاتها على الجنوب

يواصل الجيش الاسرائيلي غاراته على الجنوب اللبناني، حيث نفذ الطيران الحربي منذ الصباح غارات على بلدات: مجدل زون، برعشيت، معروب، شمع، حانين، ، مجدل سلم وبرج .

كما شن الطيران الاسرائيلي غارتين على بلدة دير عامص.

كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات على بلدات: ، خراج منطقة شارنيه، ، صديقين. وقد هرعت سيارات الإسعاف الى الأمكنة المستهدفة.

