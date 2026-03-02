تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.. جعجع أعلن إلغاء إفطار اليوم

Lebanon 24
02-03-2026 | 03:45
نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.. جعجع أعلن إلغاء إفطار اليوم
نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.. جعجع أعلن إلغاء إفطار اليوم photos 0
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:



"شكّل الإفطار السنوي الذي دأبت "القوات اللبنانية" على إقامته في شهر رمضان الفضيل محطة ثابتة في مسيرتها، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن قيامة لبنان تتحقق من خلال الشراكة الحقيقية حول رؤية وطنية واحدة تتجسّد في قيام دولة فعلية. إلا أن "حزب الله"، ومن خلال جرّه لبنان إلى أتون الحرب ونقل نارها إلى بيروت خلافاً للتحذيرات التي أطلقناها وأطلقتها الدولة، وخلافا للقرارات الحكومية كلها في السنتين الأخيرتين، حال دون إتمام الإفطار الذي كنا ننتظره ونَنشده".



أضاف: "عليه، نتقدّم بالاعتذار من الأخوة المسلمين ومن جميع اللبنانيين عن إلغاء هذا الإفطار الذي كان مقرراً اليوم، حرصاً على سلامة الجميع، ونظرا للظروف الدقيقة والخطرة التي تمر بها البلاد".
