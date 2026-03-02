نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.. جعجع أعلن إلغاء إفطار اليوم

صدر عن " " ، البيان التالي:







"شكّل الإفطار السنوي الذي دأبت "القوات " على إقامته في شهر الفضيل محطة ثابتة في مسيرتها، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تتحقق من خلال الشراكة الحقيقية حول رؤية وطنية واحدة تتجسّد في قيام دولة فعلية. إلا أن " "، ومن خلال جرّه إلى أتون الحرب ونقل نارها إلى خلافاً للتحذيرات التي أطلقناها وأطلقتها الدولة، وخلافا للقرارات الحكومية كلها في السنتين الأخيرتين، حال دون إتمام الإفطار الذي كنا ننتظره ونَنشده".







أضاف: "عليه، نتقدّم بالاعتذار من الأخوة ومن جميع اللبنانيين عن إلغاء هذا الإفطار الذي كان مقرراً اليوم، حرصاً على سلامة الجميع، ونظرا للظروف الدقيقة والخطرة التي تمر بها البلاد".

