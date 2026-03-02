إسرائيل تؤكد: قاسم "أصبح هدفاً مشروعا للتصفية".. والغزو البري للبنان مطروح!

أكد يسرائيل كاتس ان لحزب الله نعيم أصبح الآن هدفا مشروعا للتصفية ، مشيرا إلى ان الحزب سيدفع ثمنا باهظا على إطلاق النار باتجاه .وقال كاتس: "سنواصل سحق وهزيمة النظام ، وأمرت مع رئيس الحكومة الجيش للعمل بقوة ضد "وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على عدم العودة لقواعد إطلاق النار التي كانت سائدة قبل 7 تشرين الأول.إلى ذلك، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تفكر في غزو للبنان، ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قواتنا منتشرة عند الحدود مع ونحن استهدفنا قادة كبار في حزب الله ونجري حاليا فحص نتائج الضربات".