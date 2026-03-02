تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إسرائيل تؤكد: قاسم "أصبح هدفاً مشروعا للتصفية".. والغزو البري للبنان مطروح!

Lebanon 24
02-03-2026 | 03:37
إسرائيل تؤكد: قاسم أصبح هدفاً مشروعا للتصفية.. والغزو البري للبنان مطروح!
إسرائيل تؤكد: قاسم أصبح هدفاً مشروعا للتصفية.. والغزو البري للبنان مطروح! photos 0
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح الآن هدفا مشروعا للتصفية ، مشيرا إلى ان الحزب سيدفع ثمنا باهظا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل

وقال كاتس: "سنواصل سحق وهزيمة النظام الإيراني، وأمرت مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجيش للعمل بقوة ضد حزب الله"

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على عدم العودة لقواعد إطلاق النار التي كانت سائدة قبل 7 تشرين الأول. 

إلى ذلك، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تفكر في غزو بري للبنان، ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قواتنا منتشرة عند الحدود مع لبنان ونحن استهدفنا قادة كبار في حزب الله ونجري حاليا فحص نتائج الضربات".
 
