تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إتصالا تهديد في بلدة عين عطا... لإخلاء مركز الدفاع المدني ومنزل
Lebanon 24
02-03-2026
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن بلدية
عين عطا
-
قضاء راشيا الوادي
بيان موقع من
رئيس المجلس البلدي
أكرم فرج أفاد فيه ان" اتصالا تلقاه
مركز الدفاع المدني
في البلدة بضرورة اخلائه كما تلقى مواطن من البلدة اتصالا هو الآخر لإخلاء منزله وقد أبلغ فرج الجهات الامنية المختصة للمتابعة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سكان بلدات جرجوع والكفور وقناريت تلقوا اتّصالات تهديد من العدوّ الإسرائيليّ تدعوهم إلى إخلاء المنازل
Lebanon 24
"لبنان 24": سكان بلدات جرجوع والكفور وقناريت تلقوا اتّصالات تهديد من العدوّ الإسرائيليّ تدعوهم إلى إخلاء المنازل
02/03/2026 14:11:37
02/03/2026 14:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية من مركز التحويطة للدفاع المدني: سنعمل على تأمين جميع الحاجات التي يريدها الدفاع المدني لأنكم دوماً موجودين عند الحاجة
Lebanon 24
وزير الداخلية من مركز التحويطة للدفاع المدني: سنعمل على تأمين جميع الحاجات التي يريدها الدفاع المدني لأنكم دوماً موجودين عند الحاجة
02/03/2026 14:11:37
02/03/2026 14:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: تنظيم قسد يواصل قصف أحياء في مدينة حلب ما يهدد حياة المدنيين
Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: تنظيم قسد يواصل قصف أحياء في مدينة حلب ما يهدد حياة المدنيين
02/03/2026 14:11:37
02/03/2026 14:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق في بلدة غرزوز
Lebanon 24
الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق في بلدة غرزوز
02/03/2026 14:11:37
02/03/2026 14:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز الدفاع المدني
رئيس المجلس البلدي
قضاء راشيا الوادي
المجلس البلدي
راشيا الوادي
مركز الدفاع
راشيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
01:11 | 2026-03-02
02/03/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم
Lebanon 24
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم
07:06 | 2026-03-02
02/03/2026 07:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تُلغي الرحلات الجويّة إلى لبنان وهذه الدول
Lebanon 24
تركيا تُلغي الرحلات الجويّة إلى لبنان وهذه الدول
07:04 | 2026-03-02
02/03/2026 07:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ما موقف بري من قرارات الحكومة؟
Lebanon 24
ما موقف بري من قرارات الحكومة؟
06:58 | 2026-03-02
02/03/2026 06:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:11 | 2026-03-02
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
07:06 | 2026-03-02
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم
07:04 | 2026-03-02
تركيا تُلغي الرحلات الجويّة إلى لبنان وهذه الدول
07:01 | 2026-03-02
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
06:58 | 2026-03-02
ما موقف بري من قرارات الحكومة؟
06:56 | 2026-03-02
تحذير إسرائيلي جديد: "القصف سيطال القرض الحسن"
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 14:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 14:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 14:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24