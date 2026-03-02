"الكتلة الوطنية" طالبت السلطة بحلّ "حزب الله"

اعربت "الكتلة الوطنيّة" في بيان،عن "قلق بالغ إقحام في الحرب الإقليميّة كُرمى لأسياده في ، والذي يثبت مرّة جديدة عدم اكتراثه لا بلبنان ولا بمصلحة شعبه ولا بقرارات الحكومة، وتحمّله بالتساوي مع مسؤوليّة دماء اللبنانيّين الذين سقطوا اليوم".







وحمّلت الكتلة "السلطة اللبنانيّة المسؤوليّة التاريخيّة عن تقاعسها المستمرّ لأكثر من عام عن تجريد ميليشيا حزب الله من سلاحها، إذ إنّنا لطالما حذّرنا من تبعات المماطلة في هذا الموضوع والتهرّب من المسؤوليّة الوطنيّة تحت حجج واهية، ونطالبها باستبدال بيانات الاستنكار والتحذير بقرارات جريئة، أوّلها حلّ حزب الله واعتباره جماعة مسلّحة خارجة عن القانون، وتوقيف قياداته لما يشكّلون من تهديد للأمن القومي، للدولة اللبنانيّة وللمصلحة الوطنيّة ، كما واستدعاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه".

