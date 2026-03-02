تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"الكتلة الوطنية" طالبت السلطة بحلّ "حزب الله"

Lebanon 24
02-03-2026 | 04:00
الكتلة الوطنية طالبت السلطة بحلّ حزب الله
الكتلة الوطنية طالبت السلطة بحلّ حزب الله photos 0
اعربت "الكتلة الوطنيّة" في بيان،عن "قلق بالغ إقحام حزب الله لبنان في الحرب الإقليميّة كُرمى لأسياده في طهران، والذي يثبت مرّة جديدة عدم اكتراثه لا بلبنان ولا بمصلحة شعبه ولا بقرارات الحكومة، وتحمّله بالتساوي مع إسرائيل مسؤوليّة دماء اللبنانيّين الذين سقطوا اليوم".



وحمّلت الكتلة "السلطة اللبنانيّة المسؤوليّة التاريخيّة عن تقاعسها المستمرّ لأكثر من عام عن تجريد ميليشيا حزب الله من سلاحها، إذ إنّنا لطالما حذّرنا من تبعات المماطلة في هذا الموضوع والتهرّب من المسؤوليّة الوطنيّة تحت حجج واهية، ونطالبها باستبدال بيانات الاستنكار والتحذير بقرارات جريئة، أوّلها حلّ حزب الله واعتباره جماعة مسلّحة خارجة عن القانون، وتوقيف قياداته لما يشكّلون من تهديد للأمن القومي، للدولة اللبنانيّة وللمصلحة الوطنيّة العليا، كما واستدعاء السفير الإيراني واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه".
