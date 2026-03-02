تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية الغت افطاراتها

Lebanon 24
02-03-2026 | 04:09
مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية الغت افطاراتها
اعلنت مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبناندار الأيتام الإسلامية الغاء افطاراتها في بيروت والمناطق وجاء في بيانها :" في ظلّ الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تمر بها البلاد، وحرصاً من أسرة الدار على السلامة العامة، ووقوفاً الى جانب أهلنا في هذه الظروف العصيبة، تقرّر مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية إلغاء إفطارات الدار المقرّرة في بيروت والمناطق اللبنانية بدءًا من إفطاري بيروت المركزيين في الثالث والرابع من آذار".



ختم البيان:"يستمرّ العمل في مراكزنا الرعائية والخدماتية تحقيقاّ لرسالة المؤسسات في خدمة الأكثر حاجة وهشاشة في مجتمعنا، في أوقات السلم كما في الحرب. آملين أن تزول هذه المحنة عن لبنان، وأن يعمّ بلدنا الأمن والاستقرار في أقرب وقت، داعين الله أن يحمي أهله جميعاً".
