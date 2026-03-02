الحشيمي: لبنان لا يحتمل تجارب جديدة ولا مغامرات إضافية

رأى النائب في بيان، انه"في ظل الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، لم يعد مقبولًا أي التباس أو تأجيل. إطلاق الصواريخ من الأراضي هو قرار حرب اتُّخذ خارج ، وتعدٍّ مباشر على حق الدولة الحصري في السلم والحرب".







وقال:"المطلوب اليوم قرار حكومي صريح وحاسم: تأكيد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وتثبيت حصرية السلاح بيد بلا أي استثناء، وإنهاء مزدوجية القرار العسكري بشكل واضح ونهائي".







وختم:" لا يحتمل تجارب جديدة ولا مغامرات إضافية. إما دولة كاملة السيادة بقرار واحد، أو استمرار الانحدار نحو مزيد من الخطر والانهيار".

