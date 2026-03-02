لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع

أجرى رئيس الجميّل اتصالاً هاتفياً مطوّلاً برئيس حزب قبل ظهر اليوم، لتنسيق الموقف عقب توريط مجددّاً في دوّامة العنف. واتفق الجانبان على إبقاء التواصل مفتوحاً في ظل التطورات الراهنة.

