Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-03-2026 | 04:33
بيان من الميدل إيست.. هذا ما جاء فيه
بيان من الميدل إيست.. هذا ما جاء فيه photos 0
اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة: 

1) تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول يوم الاثنين في 2 آذار ME1265 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً.

2)    تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأثنين بتاريخ 2 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الثلاثاء الواقع في 3 آذار بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل

ME 424    بيروت    الرياض    08:25    09:40

ME 425    الرياض    بيروت    12:40    14:45

3)    تأخير موعد اقلاع رحلة الرياض الصباحية المجدولة ليوم الثلاثاء 3 آذار وفقاً للجدول المرفق.
 
