ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا

🔸خلال ساعات الليلة الماضية أطلق حزب الله الإرهابي عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال إسرائيل. حزب الله بادر بإطلاق النار واختار أن يدخل في هذه المعركة وسيدفع ثمنًا باهظًا على ذلك.
🔸ردًّا على الاعتداء قام جيش الدفاع بشنّ غارات واسعة ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في أنحاء… pic.twitter.com/24VSDIWmfM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026
