Najib Mikati
لبنان

ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا

Lebanon 24
02-03-2026 | 04:34
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منطصة اكس خلال ساعات الليلة الماضية أطلق حزب الله الإرهابي عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال إسرائيل. حزب الله بادر بإطلاق النار واختار أن يدخل في هذه المعركة وسيدفع ثمنًا باهظًا على ذلك.
وردًّا على الاعتداء قام الجيش الاسرائيلي بشنّ غارات واسعة ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان بما في ذلك في بيروت. استهدفنا عشرات المقرّات ومواقع الإطلاق وقادة كبار في صفوفه.
وتابع: كما أصدرنا انذارات إخلاء لأكثر من خمسين قرية في لبنان توجد فيها بنى تحتية إرهابية يستخدمها حزب الله والتي سنستهدفها لاحقًا. لقد اختار حزب الله مرةً أخرى النظام الإيراني على حساب سكان لبنان. في ايران مثل لبنان وفي كل مكان من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا وستقطع ما تهديد اثناء بلورته ولن نسمح لأي عدو ان يهدد اسرائيل.
 
 
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سبق وحذرنا حزب الله من أنه سيدفع ثمنا باهظا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: أي عدو يحاول التدخل سيدفع ثمنا باهظا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

سكان لبنان

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

افيخاي

رنا ❗️

بيروت

