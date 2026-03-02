ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا

🔸خلال ساعات الليلة الماضية أطلق حزب الله الإرهابي عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال إسرائيل. حزب الله بادر بإطلاق النار واختار أن يدخل في هذه المعركة وسيدفع ثمنًا باهظًا على ذلك.

🔸ردًّا على الاعتداء قام جيش الدفاع بشنّ غارات واسعة ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في أنحاء… pic.twitter.com/24VSDIWmfM — (@AvichayAdraee) March 2, 2026

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منطصة اكس خلال ساعات الليلة الماضية أطلق الإرهابي عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال . حزب الله بإطلاق النار واختار أن يدخل في هذه المعركة وسيدفع ثمنًا باهظًا على ذلك.وردًّا على الاعتداء قام الجيش الاسرائيلي بشنّ غارات واسعة ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في أنحاء بما في ذلك في . استهدفنا عشرات المقرّات ومواقع الإطلاق وقادة كبار في صفوفه.وتابع: كما أصدرنا انذارات إخلاء لأكثر من خمسين قرية في لبنان توجد فيها بنى تحتية إرهابية يستخدمها حزب الله والتي سنستهدفها لاحقًا. لقد اختار حزب الله مرةً أخرى النظام على حساب . في مثل لبنان وفي كل مكان من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا وستقطع ما تهديد اثناء بلورته ولن نسمح لأي عدو ان يهدد اسرائيل.