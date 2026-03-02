الرئيس سليمان: على مجلس الوزراء تبني اعلان بعبدا وحظر نشاط "حزب الله"

قال الرئيس في تصريح له اليوم: "٣ قرارات في ادنى حدّ ينبغي اتخاذها في اليوم :







١- تبني اعلان بعبدا







٢-حظر النشاطات الامنية والعسكرية لكافة الاحزاب وفي مقدمهم تحت طائلة الملاحقة القانوني والميدانية







٣- منع عناصر من الوجود في والدخول اليه وملاحقة الموجودين وترحيلهم".

Advertisement