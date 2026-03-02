حركة الارض: نستنكر نهجحزب الله الذي يضع مصالح الخارج فوق مصلحة الوطن

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"حركة الارض": نستنكر نهج"حزب الله" الذي يضع مصالح الخارج فوق مصلحة الوطن

Lebanon 24
02-03-2026 | 04:49
استنكرت "حركة الأرض" اللبنانية " النهج الذي يعتمده "حزب الله" الذي يضع مصالح الخارج فوق مصلحة الوطن، ويسخّر لبنان وشعبه ومؤسساته في خدمة أجندات إقليمية لا تمتّ إلى المصلحة الوطنية بصلة".



واعتبرت "إنّ لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا صندوق بريد لأي دولة، ولا ورقة تفاوض على طاولات الصراعات الدولية. لبنان وطنٌ نهائي لجميع أبنائه، وسيادته ليست قابلة للمساومة، وقراره الحرّ ليس معروضاً للبيع أو للمقايضة تحت أي عنوان".



ورأت "إنّ ربط مصير لبنان بمحاور إقليمية، وزجّه في حروب وصراعات لا طاقة له عليها، وتغليب الولاء للخارج على حساب الدستور والشرعية والمؤسسات، هو مسار خطير يهدّد الكيان اللبناني في وجوده، ويقوّض ما تبقّى من مقومات الدولة، ويعمّق العزلة العربية والدولية التي يدفع ثمنها الشعب اللبناني وحده".
