حركة الارض: نستنكر نهجحزب الله الذي يضع مصالح الخارج فوق مصلحة الوطن

استنكرت " " " النهج الذي يعتمده " " الذي يضع مصالح الخارج فوق مصلحة الوطن، ويسخّر وشعبه ومؤسساته في خدمة أجندات إقليمية لا تمتّ إلى المصلحة الوطنية بصلة".







واعتبرت "إنّ لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا صندوق بريد لأي دولة، ولا ورقة تفاوض على طاولات الصراعات الدولية. لبنان وطنٌ نهائي لجميع أبنائه، وسيادته ليست قابلة للمساومة، وقراره الحرّ ليس معروضاً للبيع أو للمقايضة تحت أي عنوان".







ورأت "إنّ ربط مصير لبنان بمحاور إقليمية، وزجّه في حروب وصراعات لا طاقة له عليها، وتغليب الولاء للخارج على حساب والشرعية والمؤسسات، هو مسار خطير يهدّد الكيان اللبناني في وجوده، ويقوّض ما تبقّى من مقومات الدولة، ويعمّق العزلة العربية والدولية التي يدفع ثمنها الشعب اللبناني وحده".

