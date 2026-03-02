ماذا حصل قبيل إطلاق "صواريخ الجنوب"؟

قبيل ساعات قليلة من إطلاق " " صواريخ من باتجاه ، رُصد إطلاق طائرة مُسيرة قرابة الساعة العاشرة ليلاً في نطاق القطاع الشرقي من الجنوب، ما أدى إلى حصول مُطاردة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية في سماء المنطقة، ليُسمع دوي انفجارين قويين.



في الوقت نفسه، كانت وحدات من الجيش تتحرّك على طول الخط الحدودي، وقد أقامت حاجزاً ثابتاً عند مدخل بلدة كفركلا حيث تجمعت آليات للجيش هناك.



كما سُجل خلو للسكان في المنطقة الحدودية في ، وسط حالة من الترقب التي سادت المنطقة إثر المطاردة، لتأتي بعد ذلك عملية إطلاق الصواريخ.