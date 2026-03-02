تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ماذا حصل قبيل إطلاق "صواريخ الجنوب"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-03-2026 | 04:57
ماذا حصل قبيل إطلاق صواريخ الجنوب؟
ماذا حصل قبيل إطلاق صواريخ الجنوب؟ photos 0
قبيل ساعات قليلة من إطلاق "حزب الله" صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، رُصد إطلاق طائرة مُسيرة قرابة الساعة العاشرة ليلاً في نطاق القطاع الشرقي من الجنوب، ما أدى إلى حصول مُطاردة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية في سماء المنطقة، ليُسمع دوي انفجارين قويين.
 

في الوقت نفسه، كانت وحدات من الجيش تتحرّك على طول الخط الحدودي، وقد أقامت حاجزاً ثابتاً عند مدخل بلدة كفركلا حيث تجمعت آليات للجيش هناك.
 

كما سُجل خلو للسكان في المنطقة الحدودية في مرجعيون، وسط حالة من الترقب التي سادت المنطقة إثر المطاردة، لتأتي بعد ذلك عملية إطلاق الصواريخ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

منطقة الحدود

بيت إسرائيل

جنوب لبنان

لبنان بات

حزب الله

إسرائيل

مرجعيون

المطار

