بلدية حراجل تدعو إلى الإبلاغ عن أماكن إيواء النازحين

أصدرت بلدية بيانًا دعت فيه الأهالي والسكان إلى "ضرورة إبلاغها فورًا في حال تأجير أو إيواء أي نازحين ضمن نطاق البلدة، وذلك بسبب الظروف المستجدة".



وطلبت البلدية تزويدها" بمعلومات واضحة حول مكان الإيواء وعدد الأشخاص المقيمين، حرصًا على تنظيم الأوضاع وضمان المتابعة اللازمة".



وأشارت إلى أن" الإبلاغ يتم إما بالحضور إلى مركز البلدية خلال أوقات الدوام الرسمي، أو عبر الاتصال على الرقم: ٠٩/٣٢٣٠٥٦".



وختمت البلدية بيانها شاكرةً الأهالي على "تعاونهم الدائم وحسّهم بالمسؤولية لما فيه مصلحة البلدة وسلامة الجميع".

