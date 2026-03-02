تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
02-03-2026 | 05:25
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟ photos 0
قالت المُتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، اليوم الإثنين، إنَّ "حزب الله هو من بادر إلى إطلاق النار على إسرائيل واختار الدخول بالمعركة القائمة في المنطقة.
 

وفي تصريح لها، قالت واوية إن "إسرائيل ستردّ على حزب الله وبقوة".
 

وخلال وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً إن "حزب الله أطلق عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحزب بادر بإطلاق النار واختار أن يدخل المعركة وسيدفع ثمناً باهظاً على ذلك". 
 

من ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنَّ "أمين عام حزب الله نعيم قاسم أصبحَ الآن هدفاً للجيش الإسرائيلي"، مُشيراً إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي قتل بالفعل العديد من كبار قادة حزب الله ، بما في ذلك في بيروت، وضرب عشرات المواقع الأخرى لحزب الله".

المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: سنرد على حزب الله وبقوة
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله بادر بإطلاق النار واختار الدخول بالمعركة
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تُهاجم مسلسلا رمضانيا!
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: عززنا الانتشار ورفعنا حالة التأهب على خط التماس بالضفة الغربية
