عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟

قالت المُتحدثة باسم الجيش واوية، اليوم الإثنين، إنَّ " هو من إلى إطلاق النار على واختار الدخول بالمعركة القائمة في المنطقة.



وفي تصريح لها، قالت واوية إن "إسرائيل ستردّ على حزب الله وبقوة".



وخلال وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً إن "حزب الله أطلق عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحزب بادر بإطلاق النار واختار أن يدخل المعركة وسيدفع ثمناً باهظاً على ذلك".



من ناحيته، قال الإسرائيلي إنَّ "أمين عام أصبحَ الآن هدفاً للجيش الإسرائيلي"، مُشيراً إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي قتل بالفعل العديد من كبار قادة حزب الله ، بما في ذلك في ، وضرب عشرات المواقع الأخرى لحزب الله".





