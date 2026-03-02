شهيدة... هذه حصيلة الغارة الإسرائيليّة على حوش الرافقة

أفادت مندوبة " "، عن إستشهاد سيّدة وإصابة 5 أشخاص بجروحٍ، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة حوش الرافقة - .

كذلك، عُلِمَ عن إصابة شخصٍ سوريّ بجروحٍ طفيفة، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة دورس - بعلبك.