Najib Mikati
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام أدانوا زج "حزب الله" للبنان في الحرب

Lebanon 24
02-03-2026 | 05:41
تداعى الرؤساء السابقون أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، إلى اجتماع عاجل انعقد عبر الهاتف، نتيجة التطورات الخطيرة الجارية في لبنان والمنطقة.

وبعد البحث، أصدروا بيانا، أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم "للتصرف الخطير وغير المسؤول لحزب الله في زج لبنان وتوريطه في الحرب الإقليمية الدائرة، وتعريض اللبنانيين من جديد لمخاطر التهجير والقتل والدمار، في خرق فادح لموقف الدولة اللبنانية القاضي بتحييد لبنان عن أتون هذه الحرب، وخلافا للموقف الذي أعلنته الحكومة لجهة احتفاظها بقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية".

كما أعربوا عن تأييدهم "للمواقف الوطنية لكل من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام"، واضعين ثقتهم ب"الحكومة اللبنانية في مسارعتها لاتخاذ التدابير الفورية اللازمة كافة لحماية لبنان واللبنانيين من هذه المخاطر الكبرى وللحفاظ على سيادة لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".

كذلك، أعربوا عن تعازيهم ب"الشهداء الأبرياء"، وعن مواساتهم "للجرحى والمصابين الذين يزج بهم في حرب لا دخل لهم بها"، معلنين تضامنهم "مع اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم، أو نزحوا قسرا من منازلهم وقراهم وبلداتهم"، معتبرين أن "إقحام لبنان في حرب لا شأن له بها، يشكل مكابرة خطيرة لطالما دفع اللبنانيون أثمانها الباهظة، ومما بات يحول جميع اللبنانيين إلى رهائن لأهداف لا علاقة لهم بها".
