غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء

استنفرت بلدية ولجنة إدارة الازمات والكوارث كل فرقها، منذ اللحظات الاولى ليل البارحة لبدء حركة النزوح من الجنوب،لضمان أعلى درجات الجهوزية والاستجابة للاحتياجات الطارئة.







وأعلنت في بيان "في ما خص مراكز الإيواء والتجهيزات اللوجستية، قامت البلدية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإشراف المباشر على فتح وتجهيز عدد من المدارس الرسمية والمباني المخصصة للإيواء في نطاق مدينة صيدا، وهي حتى الساعة ٨ مراكزمتوسطة الشهيد معروف سعد، ثانوية حكمت الصباغ، مدرسة الاصلاح الثانية، مدرسة انجيليك صليبا، المدرسة ، مدرسة القناية الرسمية، مدرسة نزيه البزري، ومهنية صيدا.







وقد استقبلت الفرق الميدانية حتى الساعة اكثر من ٢٠٠٠ شخص، وتأمين وتوزيع كميات من الفرش والمستلزمات الأساسية لضمان كرامة وسلامة المقيمين في هذه المراكز، مع استمرار العمل على استكمال النواقص بشكل ".







وطمأنت بلدية صيدا وغرفة العمليات" أهلنا في المدينة والجوار بأن المواد الغذائية والمحروقات متوافرة في المستودعات والمحطات بشكل كافٍ. وقد أجرت الغرفة سلسلة اتصالات وتنسيق مباشر مع الإدارات الرسمية المختصة والقطاعات التجارية، وتبيّن أن المخزون الاستراتيجي مؤمن. لذا، تهيب البلدية بالمواطنين الكرام عدم التهافت على شراء السلع أو تخزين المحروقات، حيث أن الإمدادات منتظمة ولا داعي للقلق أو خلق ازدحام غير مبرر".







واكدت الغرفة أنها في" حال انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات الميدانية والإغاثية. وستصدر عن بلدية صيدا بيانات لاحقة وبشكل دوري لوضع المواطنين في صورة كل جديد، وضمان شفافية المعلومات ووصولها للجميع".







ودعت البلدية "الجميع إلى التحلي بالوعي والتكاتف الاجتماعي الذي طالما ميز مدينتنا، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن البلدية".

Advertisement