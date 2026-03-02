تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء

Lebanon 24
02-03-2026 | 05:53
A-
A+
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنفرت بلدية صيدا ولجنة إدارة الازمات والكوارث كل فرقها، منذ اللحظات الاولى ليل البارحة لبدء حركة النزوح من الجنوب،لضمان أعلى درجات الجهوزية والاستجابة للاحتياجات الطارئة.  



وأعلنت في بيان "في ما خص مراكز الإيواء والتجهيزات اللوجستية، قامت البلدية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإشراف المباشر على فتح وتجهيز عدد من المدارس الرسمية والمباني المخصصة للإيواء في نطاق مدينة صيدا، وهي حتى الساعة ٨ مراكزمتوسطة الشهيد معروف سعد،  ثانوية حكمت الصباغ، مدرسة الاصلاح الثانية، مدرسة انجيليك صليبا، المدرسة الكويتية، مدرسة القناية الرسمية، مدرسة نزيه البزري، ومهنية صيدا.



 وقد استقبلت الفرق الميدانية حتى الساعة اكثر من ٢٠٠٠ شخص، وتأمين وتوزيع كميات من الفرش والمستلزمات الأساسية لضمان كرامة وسلامة المقيمين في هذه المراكز، مع استمرار العمل على استكمال النواقص بشكل دوري".



وطمأنت بلدية صيدا وغرفة العمليات" أهلنا في المدينة والجوار بأن المواد الغذائية والمحروقات متوافرة في المستودعات والمحطات بشكل كافٍ. وقد أجرت الغرفة سلسلة اتصالات وتنسيق مباشر مع الإدارات الرسمية المختصة والقطاعات التجارية، وتبيّن أن المخزون الاستراتيجي مؤمن. لذا، تهيب البلدية بالمواطنين الكرام عدم التهافت على شراء السلع أو تخزين المحروقات، حيث أن الإمدادات منتظمة ولا داعي للقلق أو خلق ازدحام غير مبرر".



واكدت الغرفة أنها في" حال انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات الميدانية والإغاثية. وستصدر عن بلدية صيدا بيانات لاحقة وبشكل دوري لوضع المواطنين في صورة كل جديد، وضمان شفافية المعلومات ووصولها للجميع".



ودعت البلدية "الجميع إلى التحلي بالوعي والتكاتف الاجتماعي الذي طالما ميز مدينتنا، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن البلدية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التقدمي" - عاليه بدأ بالتحضير لاستقبال النازحين وتوزيعهم على مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وحدة ادارة الكوارث وزعت عناوبن جديدة لمراكز الايواء
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرافعي تترأس اجتماعا لخلية إدارة الكوارث في طرابلس لبحث تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال النازحين
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مراكز إيواء نازحي مخيم جنين في الجامعة العربية الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة العمليات

الكويتية

الكويتي

المحطات

الكوارث

الكويت

جيليك

كويتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
08:59 | 2026-03-02
Lebanon24
08:55 | 2026-03-02
Lebanon24
08:50 | 2026-03-02
Lebanon24
08:48 | 2026-03-02
Lebanon24
08:45 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24