Najib Mikati
لبنان

دريان: لبنان عربي الهوية والانتماء ولن يتخلى عن أشقائه العرب رغم كل الظروف

Lebanon 24
02-03-2026 | 06:20
دريان: لبنان عربي الهوية والانتماء ولن يتخلى عن أشقائه العرب رغم كل الظروف
دريان: لبنان عربي الهوية والانتماء ولن يتخلى عن أشقائه العرب رغم كل الظروف photos 0
رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حفل إفطار اتحاد جمعيات العائلات البيروتية في فندق فينيسيا ، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ممثلا رئيس الحكومة نواف سلام، وفاعليات سياسية واجتماعية.



بداية، تحدث لأمين سر الاتحاد الإعلامي منير الحافي، تلاه رئيس الاتحاد محي الدين كشلي قائلا:" رغم الأحداث الكبرى التي تحصل في لبنان والمنطقة، بقينا على هذا الإفطار، إيماناً منا بضرورة استقرار الأوضاع في لبنان ودوام الهوية، ونتمنى أن يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع دول الخليج العربي".



وختم:"بيروت تعاني كثيراً اقتصاديا واجتماعياً وصحياً وديموغرافياً يكفي ما نشاهده من وجع الناس الذين ضاقت بهم السبل جراء فقدانهم لأموالهم في المصارف، والفوضى في سير الدراجات النارية المخالفة للنظام والأخلاق، وسوء حال الطرق واشارات السير، وإنارة الشوارع، واستخدام الأرصفة للبيع والشراء وعدم التمكن من السير".



دريان



ثم تحدث المفتي دريان وقال:" نبارك لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية مقره الجديد، والذي سيكون ان شاء الله منطلقا للقاءات والاجتماعات والمبادرات وكل ما فيه خير اهلنا في بيروت. هنيئا لكم بهذا المقر الذي سيكون بإذن الله منطلقا في رحلة جديدة من رحلة اتحاد العائلات البيروتيه ، اطلعنا على التقرير الكامل لأعمال الهيئة الإدارية، واليوم سمعنا إنجازات جديدة ومقدرة ومميزة للاتحاد ، فنتمنى من كل قلبنا التوفيق والسداد لرئيس الاتحاد وهيئته الادارية، والى مزيد من النجاح والتقدم من أجل خدمة عائلات بيروت".



أضاف: "إسرائيل عدوة لنا، تدمر جنوبنا وقرى وبلدات عزيزة على قلوبنا من المناطق اللبنانية ، لا يؤمن جانبها أبدا بطبيعتها الغدر، ونحن لن نمد أيدينا أبدا الى أي سلام مع هذا الكيان المغتصب، نحن مع دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني جميعا".



وتابع:" الأمر الثاني والمهم، نحن مع عمقنا العربي الخليجي مع المملكة العربية السعودية و قطر والإمارات والكويت والبحرين مع سائر الدول العربية لأن هذا يمثل عمقنا التاريخي والعقائدي والأخلاقي والإنساني. نحن نتضامن مع هذه الدول التي تعرضت لاستهدافات غادرة وادت الى سفك الدماء والدمار".



وختم:" من هنا، من قلب بيروت، نعلن أن لبنان وطننا الحبيب هو عربي الهوية والانتماء ولن يتخلى أبدا عن عروبته وعن أشقائه العرب رغم كل الظروف الصعبة".
