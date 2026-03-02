تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرابطة المارونية تدعو الدولة للتصدي لأي تمرد على قراراتها

Lebanon 24
02-03-2026 | 06:27
الرابطة المارونية تدعو الدولة للتصدي لأي تمرد على قراراتها
الرابطة المارونية تدعو الدولة للتصدي لأي تمرد على قراراتها photos 0
اعربت الرابطة المارونية في بيان عن" ادانتها الشديدة لإقدام "حزب الله" على استخدام الجنوب مرة جديدة منصة لإطلاق صواريخ على اسرائيل ما إستدعى رداً عنيفاً وتسبب بنزوح كبير من القرى الجنوبية ومن الضاحية".

واكدت أن "هذه الممارسات المتهورة وغير المسؤولة هي جريمة موصوفة بحق كل لبنان إذ تزجّه في أتون صراع اقليمي، وتعرّض أمنه واستقراره وسلامة شعبه لمخاطر جسيمة بدأنا نشهد فصولها". 

 واذ شددت على" وجوب أن تمتلك الدولة اللبنانية بمفردها قرار الحرب والسلم كأمرٍ مسلم به"، دعت الى ان" يقترن هذا القرار بالتنفيذ الفعلي والتصدي لأي تمرد على قرارات الدولة والعمل على بسط سلطتها وسيادتها على كل أراضيها من دون أي تهاون والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه توريط البلد على حساب الشعب اللبناني، فكفى لبنان تشريداً وتهجيراً ومغامرات مدمّرة، وكفى ممارسات مفروضة على كل اللبنانيين من مجموعات خارجة عن القانون".
مواضيع ذات صلة
رئيس الرابطة المارونية يدعو إلى تصحيح الخلل في قرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان الرابطة المارونية: أهمية حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية تهنىء نائب رئيسها بتعيينه عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابطة المارونية

الدولة اللبنانية

اللبنانية

الدولة ال

حزب الله

الماروني

ماروني

الأكثر قراءة Lebanon 24

Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
08:59 | 2026-03-02
Lebanon24
08:55 | 2026-03-02
Lebanon24
08:50 | 2026-03-02
Lebanon24
08:48 | 2026-03-02
Lebanon24
08:45 | 2026-03-02
