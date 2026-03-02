تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الرابطة المارونية تدعو الدولة للتصدي لأي تمرد على قراراتها
Lebanon 24
02-03-2026
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعربت
الرابطة المارونية
في بيان عن" ادانتها الشديدة لإقدام "
حزب الله
" على استخدام الجنوب مرة جديدة منصة لإطلاق صواريخ على اسرائيل ما إستدعى رداً عنيفاً وتسبب بنزوح كبير من القرى الجنوبية ومن الضاحية".
واكدت أن "هذه الممارسات المتهورة وغير المسؤولة هي جريمة موصوفة بحق كل
لبنان
إذ تزجّه في أتون صراع اقليمي، وتعرّض أمنه واستقراره وسلامة شعبه لمخاطر جسيمة بدأنا نشهد فصولها".
واذ شددت على" وجوب أن تمتلك
الدولة اللبنانية
بمفردها قرار الحرب والسلم كأمرٍ مسلم به"، دعت الى ان" يقترن هذا القرار بالتنفيذ الفعلي والتصدي لأي تمرد على قرارات الدولة والعمل على بسط سلطتها وسيادتها على كل أراضيها من دون أي تهاون والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه توريط البلد على حساب الشعب اللبناني، فكفى لبنان تشريداً وتهجيراً ومغامرات مدمّرة، وكفى ممارسات مفروضة على كل اللبنانيين من مجموعات خارجة عن القانون".
