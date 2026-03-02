بلدية الصرفند تحذر: محاضر وإقفال بالشمع الأحمر للمحال المخالفة

أصدر رئيس بلدية المهندس نداءً عاجلًا، مؤكّدًا أن "أي محال، مؤسسات تجارية، أو محطات محروقات تُغلق بهدف ابتزاز المواطنين ستتم تسطير محاضر بحقها والادعاء عليها، مع اتخاذ إجراءات الإقفال بالشمع الأحمر عند المخالفة".

