نقابة موظفي الخلوي تستنفِر جميع العاملين لضمان استمرار الخدمات في لبنان

أكدت نقابة موظفي الخلوي في بيان" استنفار جميع الموظفين لضمان استمرار الإرسال والخدمات على كامل الأراضي ".







وجّهت النقابة رسالة إلى "جميع الزملاء"، مشيدة "بالتزامهم وجهودهم للحفاظ على استمرارية العمل، سواء حضورياً أو من بُعد،" معتبرة أن هذا "القطاع الحيوي يحمل بُعدًا وطنيًا وإنسانيًا في آن واحد".







وشددت على" ضرورة التقيد بتعليمات الموارد البشرية لضمان السلامة أولًا وسير العمل بكفاءة"، مؤكدة "استعداد جميع أعضائها لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة"، داعية الجميع إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

