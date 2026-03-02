تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نقابة موظفي الخلوي تستنفِر جميع العاملين لضمان استمرار الخدمات في لبنان

Lebanon 24
02-03-2026 | 06:50
نقابة موظفي الخلوي تستنفِر جميع العاملين لضمان استمرار الخدمات في لبنان
أكدت نقابة موظفي  الخلوي في بيان" استنفار جميع الموظفين لضمان استمرار الإرسال والخدمات على كامل الأراضي اللبنانية".



وجّهت النقابة رسالة إلى "جميع الزملاء"، مشيدة "بالتزامهم وجهودهم للحفاظ على استمرارية العمل، سواء حضورياً أو من بُعد،" معتبرة أن هذا "القطاع الحيوي يحمل بُعدًا وطنيًا وإنسانيًا في آن واحد".



وشددت على" ضرورة التقيد بتعليمات الموارد البشرية لضمان السلامة أولًا وسير العمل بكفاءة"، مؤكدة "استعداد جميع أعضائها لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة"، داعية الجميع إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
مواضيع ذات صلة
إيران تشكل لجانًا لضمان استمرار الخدمات خلال الهجمات
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي لنقابات وعمال الجنوب دعا الى إنصاف موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية لاتحاد العاملين في الأونروا رفضا لتقليص الخدمات والرواتب
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
08:59 | 2026-03-02
Lebanon24
08:55 | 2026-03-02
Lebanon24
08:50 | 2026-03-02
Lebanon24
08:48 | 2026-03-02
Lebanon24
08:45 | 2026-03-02
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24