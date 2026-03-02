تحذير إسرائيلي جديد: "القصف سيطال القرض الحسن"

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل إلى انتبهوا اليه بعناية".



تابع: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي قريبًا في انحاء بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله".



اضاف: "ندعو السكان المقيمين في المباني التي سيتم تحديدها بالأحمر في الخرائط المعروفة والتي ستنشر قريبًا جدًا بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. مسؤولة عن جزء كبير من تمويل وتساعده في أنشطته بما في ذلك في تمويل التسلح وشراء المرافق لتخزين السلاح واقامة مواقع إطلاق وتمويل رواتب أعضائه وتنفيذ اعتداءات مختلفة".



ختم: "تمول الجمعية انشطة حزب الله ومحاولته في اعادة الإعمار ولذلك سيقوم جيش الدفاع باستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للجمعية في انحاء لبنان. البقاء بالقرب من هذه المباني يعرضكم للخطر. عليكم الاخلاء فورًا".

