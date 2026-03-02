إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي الكابتن واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي ".أضافت: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي بقوة على المدى القريب".ختمت: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".