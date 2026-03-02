القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم

أعلنت لجمهورية نيبال في لبنان لأبناء الجالية النيبالية المقيمين على الأراضي أن "سفارة نيبال في باشرت بتفعيل وتكثيف خدماتها القنصلية لتلبية حاجات المواطنين النيباليين، لا سيما في الحالات الطارئة، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم".







ودعت "جميع المواطنين النيباليين المقيمين في إلى المبادرة بالتسجيل في السجل القنصلي عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، لما لهذا التسجيل من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الدعم السريع والفعّال في الحالات الطارئة".كما أوضحت أنه" يمكن التواصل في الحالات الطارئة عبر الوسائل الآتية:

















البريد الإلكتروني:



consulate@consulateofnepale.com



econcairo@mofa.gov.np



الهاتف (واتساب):



+201097772348



+201002505997



أرقام محلية في لبنان:



+96171688821



+96181883713

