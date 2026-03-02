تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم

Lebanon 24
02-03-2026 | 07:06
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم photos 0
 أعلنت القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان  لأبناء الجالية النيبالية المقيمين على الأراضي اللبنانية أن "سفارة نيبال في القاهرة باشرت بتفعيل وتكثيف خدماتها القنصلية لتلبية حاجات المواطنين النيباليين، لا سيما في الحالات الطارئة، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم".



ودعت "جميع المواطنين النيباليين المقيمين في لبنان إلى المبادرة بالتسجيل في السجل القنصلي عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، لما لهذا التسجيل من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الدعم السريع والفعّال في الحالات الطارئة".كما أوضحت أنه" يمكن التواصل في الحالات  الطارئة عبر الوسائل الآتية:



 




البريد الإلكتروني:

consulate@consulateofnepale.com

econcairo@mofa.gov.np

الهاتف (واتساب):

+201097772348

+201002505997

أرقام محلية في لبنان:

+96171688821

+96181883713
