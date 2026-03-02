تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
Advertisement

لبنان

مجددًا.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات!

Lebanon 24
02-03-2026 | 07:08
مجددًا.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات!
مجددًا.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات! photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى والبلدات التالية:
اللبوة 
عين بورضاي
حوس الغنم". 

أضاف أدرعي: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة". 

تابع: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر". 



























