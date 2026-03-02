إنذار عاجل لسكان بلدتي بدنايل والهرمل: اخلوا فورًا (صورة)

".أضاف: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".ختم: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".