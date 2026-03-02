في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"

علم " "، أنّ الفروع المهدّدة لجمعية "القرض الحسن"، التي أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه سيقوم باستهدافها، تقع في بلدات:

-

- حوش الغنم

-

- حبوش

-

- قانا

-

- صور

-

- معروب

- -