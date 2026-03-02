الجميّل: موقف مجلس الوزراء هو خطوة تاريخيّة في الاتجاه الصحيح

كتب رئيس النائب سامي الجميّل عبر اكس :



موقف بمشاركة فاعلة من وزير العدل عادل نصار، بحظر نشاط واعتباره خارج عن القانون، والمباشرة بحصر السلاح فوراً، هو خطوة تاريخيّة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تُستكمل بقرارات أخرى:



١- إعلان حالة الطوارئ ونشر القوى العسكرية والأمنية كافة على كامل الأراضي لحماية الأمن والاستقرار في ، ومنع أي جهة من جرّ البلاد إلى مواجهة لا قرار للدولة بها.



٢- قطع العلاقات الدبلوماسية مع فوراً وطرد سفيرها وبعثتها المشبوهة، تأكيداً لسيادة لبنان ورفضاً لاستخدام أراضيه منصّة لها.



٣- إقفال المؤسسات الاقتصادية والمالية غير الشرعية التابعة لحزب الله.

