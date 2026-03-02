تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميّل: موقف مجلس الوزراء هو خطوة تاريخيّة في الاتجاه الصحيح

Lebanon 24
02-03-2026 | 07:17
A-
A+
الجميّل: موقف مجلس الوزراء هو خطوة تاريخيّة في الاتجاه الصحيح
الجميّل: موقف مجلس الوزراء هو خطوة تاريخيّة في الاتجاه الصحيح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر اكس : 

موقف مجلس الوزراء بمشاركة فاعلة من وزير العدل عادل نصار، بحظر نشاط حزب الله واعتباره خارج عن القانون، والمباشرة بحصر السلاح فوراً، هو خطوة تاريخيّة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تُستكمل بقرارات أخرى:

١- إعلان حالة الطوارئ ونشر القوى العسكرية والأمنية كافة على كامل الأراضي اللبنانية لحماية الأمن والاستقرار في لبنان، ومنع أي جهة من جرّ البلاد إلى مواجهة لا قرار للدولة بها.

٢- قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فوراً وطرد سفيرها وبعثتها المشبوهة، تأكيداً لسيادة لبنان ورفضاً لاستخدام أراضيه منصّة لها.

٣- إقفال المؤسسات الاقتصادية والمالية غير الشرعية التابعة لحزب الله.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: خطوة في الاتجاه الصحيح في مواجهة مخطّطات الاحتلال التوسّعية التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من قصر بعبدا: الإمتعاض الذي رأيناه بعد مقابلة الرئيس عون يؤكّد أنّه في الاتجاه الصحيح ونحن مستمرّون في دعمه
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: تسليم السجناء السوريين وفق اتفاق خطوة صحيحة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

حزب الكتائب

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

رئيس حزب

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-03-02
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
08:59 | 2026-03-02
Lebanon24
08:55 | 2026-03-02
Lebanon24
08:50 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24