تحذير عاجل لهذه البلدات… الجيش الإسرائيلي سيهاجمها قريبًا (صور)

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى وتحديدًا في القرى والبلدات التالية:

صور

مشغرة

".



أضاف أدرعي: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".



تابع: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".



ختم: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".



وكتب أدرعي في منشور آخر: "إنذار عاجل إلى سكان وتحديدًا في القرى والبلدات التالية:

بنت جبيل

قانا

معروب

التحتا".



ومن ثمّ وجّه تحذير إلى سكان بلدات:



"دير الزهراني

السلطانية

تول

".

