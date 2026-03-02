جعجع: للبدء فورا بتفكيك التركيبة العسكرية والأمنية لـحزب الله

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جعجع: للبدء فورا بتفكيك التركيبة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"
Lebanon 24
02-03-2026
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
في بيان: "خطا
مجلس الوزراء
اليوم خطوة إضافية على طريق قيام الدولة الفعلية. فقد اتخذ قرارا واضحا لا لبس فيه بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله".
اضاف: "
الكرة
الآن في ملعب
الجيش اللبناني
وقوى الأمن الداخلي والأمن العام اللبناني وجهاز أمن الدولة اللبناني، بالإضافة طبعا إلى المراجع القضائية المختصة، كي تبدأ منذ اللحظة بتطبيق قرار الحكومة بصورة جدية وحازمة. وهذا يعني أن على هذه الأجهزة أن تبدأ فورا بتفكيك التركيبة العسكرية والأمنية لحزب الله، وأن تتخذ التدابير اللازمة بحق كل من يمتنع عن الامتثال. كما يشمل ذلك ملاحقة أي سلاح متوسط أو ثقيل أينما وجد على الأراضي
اللبنانية
، وفقا للقوانين المرعية الإجراء".
وتابع: "إنني أدعو الشعب اللبناني إلى الوقوف صفا واحدا خلف
الحكومة اللبنانية
، بغية الوصول في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الفعلية المنشودة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
6 صواريخ كانت كافية لقرار حكومي بحظر فوري لنشاطات "حزب الله" العسكرية
Lebanon 24
6 صواريخ كانت كافية لقرار حكومي بحظر فوري لنشاطات "حزب الله" العسكرية
02/03/2026 16:18:23
02/03/2026 16:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: بدأنا مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في أنحاء لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: بدأنا مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في أنحاء لبنان
02/03/2026 16:18:23
02/03/2026 16:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه
Lebanon 24
مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه
02/03/2026 16:18:23
02/03/2026 16:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي يدعو إلى تفكيك المنظومة الأمنية لـ"الحزب" وفرض سيطرة الدولة
Lebanon 24
بو عاصي يدعو إلى تفكيك المنظومة الأمنية لـ"الحزب" وفرض سيطرة الدولة
02/03/2026 16:18:23
02/03/2026 16:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
الحكومة اللبنانية
القوات اللبنانية
الجيش اللبناني
مجلس الوزراء
سمير جعجع
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
Lebanon 24
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
09:17 | 2026-03-02
02/03/2026 09:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
Lebanon 24
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
09:16 | 2026-03-02
02/03/2026 09:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
Lebanon 24
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
09:10 | 2026-03-02
02/03/2026 09:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
Lebanon 24
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
09:10 | 2026-03-02
02/03/2026 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
Lebanon 24
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
08:59 | 2026-03-02
02/03/2026 08:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:17 | 2026-03-02
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
09:16 | 2026-03-02
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
09:10 | 2026-03-02
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
09:10 | 2026-03-02
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
08:59 | 2026-03-02
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
08:55 | 2026-03-02
بالصور والفيديو... غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 16:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 16:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 16:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24