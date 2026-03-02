جعجع: للبدء فورا بتفكيك التركيبة العسكرية والأمنية لـحزب الله

قال " " في بيان: "خطا اليوم خطوة إضافية على طريق قيام الدولة الفعلية. فقد اتخذ قرارا واضحا لا لبس فيه بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله".



اضاف: " الآن في ملعب وقوى الأمن الداخلي والأمن العام اللبناني وجهاز أمن الدولة اللبناني، بالإضافة طبعا إلى المراجع القضائية المختصة، كي تبدأ منذ اللحظة بتطبيق قرار الحكومة بصورة جدية وحازمة. وهذا يعني أن على هذه الأجهزة أن تبدأ فورا بتفكيك التركيبة العسكرية والأمنية لحزب الله، وأن تتخذ التدابير اللازمة بحق كل من يمتنع عن الامتثال. كما يشمل ذلك ملاحقة أي سلاح متوسط أو ثقيل أينما وجد على الأراضي ، وفقا للقوانين المرعية الإجراء".



وتابع: "إنني أدعو الشعب اللبناني إلى الوقوف صفا واحدا خلف ، بغية الوصول في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الفعلية المنشودة".

